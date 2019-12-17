"آل خشيل" يقود "إساد" للحصول على الشركة الأسرع نموًّا عام ٢٠١٩

تقدم خدماتها لتوفير العاملات والسائقين والعناية بكبار السن

حصدت شركة "إساد" جائزة الشركة الأسرع نموًا في المملكة العربية السعودية لعام 2019م، بناء على تصنيف مجلة رواد الأعمال "الشرق الأوسط".



وقال الرئيس التنفيذي للشركة عامر آل خشيل: "سعدنا كثيرًا بهذا الإنجاز، والذي يقف وراءه همة فريق العمل في شركة إساد، ونطمح بأن تكون هذه الجائزة باكورة إنجازات متلاحقة تسعى إليها شركة إساد خلال خطتها المستقبلية".



كما قدم شكره لعملاء الشركة على ثقتهم، مؤكدًا أنهم مستمرون في العمل لتحقيق المزيد من التقدم في السوق بمزيد من الخدمات والإنجازات.



يذكر أن "إساد" من أوائل شركات الاستقدام المصرح لها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومقرها الدمام، وتقدم خدماتها للشركات بتوفير عدد كبير من الوظائف الحرفية المتخصصة.



كما تقدم شركة "إساد" خدماتها لقطاع الأفراد، بتوفير العاملات المنزليات والسائقين والعناية المنزلية المدربة لكبار السن والأطفال وذوي الحاجة، بعقود وفترات مختلفة، من عدد من الدول الآسيوية والإفريقية؛ مثل إندونيسيا وبنجلاديش وغانا ونيجيريا.