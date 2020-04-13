الأردن تدرس السماح لأصحاب المهن وعمال "المياومة" للعمل بشروط!

بعد تأثرهم بحظر التجوال وتعطيل المؤسسات حتى نهاية أبريل

قالت مصادر أردنية إن الحكومة تعدّ للسماح لأصحاب المهن وعمال المياومة للعمل بشروط، بعد تأثرهم نتيجة حظر التجوال، وتعطيل المؤسسات حتى نهاية أبريل الجاري.

وطبقاً للمصادر: "ستشترط الحكومة على الراغبين بالعمل، التسجيل تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وفتح محافظ إلكترونية عبر بوابات الدفع المختلفة".

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع عمل تطبيق خاص بأصحاب المهن؛ تمهيدا لعودتهم إلى الأنشطة التي يعتاشون منها.