اللجنة الأمنية العليا بوزارتي الداخلية بالمملكة والكويت تعقد اجتماعها الأول

لمناقشة سبل تعزيز التعاون وتطوير إجراءات تبادل الخبرات والمعلومات

عقدت اللجنة الأمنية العليا بوزارتي الداخلية بالمملكة العربية السعودية ودولة الكويت اليوم اجتماعها الأول برئاسة نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية الكويتي الفريق عصام سالم النهام.

وناقش الاجتماع الذي عُقد في جدة، سبل تعزيز التعاون القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين وتطوير إجراءات تبادل الخبرات والمعلومات.

حضر الاجتماع عددٌ من المسؤولين بوزارتي الداخلية في البلدين.