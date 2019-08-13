"بي بي سي": "نزال الكثبان" في السعودية "قد يغير وجه الملاكمة إلى الأبد"

محلل: لا يقل عظمة عن مباريات " كلاي" في مانيلا وكينشاسا

قال المروج لنزال الملاكمة على بطولة العالم للوزن الثقيل بين الملاكمين أنتوني جوشوا وأندي رويز، والمقرر إجراؤه في بلدة الدرعية السعودية القريبة من العاصمة الرياض، إن هذا النزال قد يغير وجه رياضة الملاكمة إلى الأبد.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن النزال الذي يجري في السابع من ديسمبر المقبل، هو الأهم الذي تستضيفه السعودية بعد النزال الذي جمع بين البريطاني أمير خان والأسترالي بيلي ديب في يوليو الماضي.

وسيحاول جوشوا من خلال هذا النزال، الذي أطلق عليه اسم "نزال الكثبان"، استعادة ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة وجمعية الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية للوزن الثقيل، وهي الألقاب التي انتزعها منه رويز في النزال الذي جمع بين الاثنين في حلبة ماديسون سكوير غاردنز في نيويورك في يونيو الماضي.

بلد يؤمن بالملاكمة

وعن اختيار مكان النزال، قال إيدي هيرنز، المروج للنزال، إن السعودية قد استضافت بالفعل عددًا من المسابقات الرياضية المهمة.

وأضاف هيرنز في مؤتمر صحفي الاثنين في لندن لتأكيد مكان النزال "كنا نريد التوجه إلى بلد يؤمن برياضة الملاكمة، وبلد يمتلك الرؤية الضرورية".

ومضى للقول "علينا أن نفهم أن هناك عالمًا خارج كارديف وماديسون سكوير غاردن. من شأن هذا النزال أن يغير وجه الملاكمة إلى الأبد. قد ترون تغيرًا كبيرًا في ديناميكيات هذه الرياضة".

ومضى المروّج للقول "لقد حان زمن التغيير هناك (في السعودية)، وهم يحاولون إجراء هذا التغيير من خلال الرياضة".

مرحبًا بالجميع

وأضاف هيرنز "يعتقد بعضهم أنك لا تتمكن من زيارة السعودية، أو أن النساء لن يسمح لهن بحضور النزالات. بالعكس، النسوة والرجال مرحب بهم. ما عليك إلا أن تبتاع تذكرة، وستحصل على تأشيرة دخول تلقائيًا. ولا تبعد السعودية (عن بريطانيا) إلا بست ساعات بالطائرة".

وقال "انظروا إلى الفورمولا واحد وإلى بطولة الغولف الأوروبية وكأس السوبر الإيطالي واتحاد المصارعة العالمي. سيمثل النزال لحظة رمزية بالنسبة لرياضة الملاكمة".

بناء على طلب رويز

ولفتت "بي بي سي" إلى أن اختيار السعودية جاء بناء على طلب رويز، الذي لم يرغب في إقامة النزال في بريطانيا موطن جوشوا.

سيشاهده العالم بأسره

وقال هيرنز "سيدخل هذا النزال التاريخ باعتباره واحدًا من أعظم النزالات، وهو لا يقل عظمة عن النزالات التي خاضها محمد علي كلاي في مانيلا وكينشاسا".

"فهذا نزال سيحاول من خلاله جوشوا استعادة اللقب العالمي. يجب أن يفوز جوشوا، وسيكون العالم بأسره شاهدًا على ذلك".

أقل ارتياحًا

ولكن محلل شؤون الملاكمة في محطة بي بي سي الخامسة ستيف بانس يقول إن حامل اللقب رويز لن يكون مرتاحًا لمواجهة جوشوا في السعودية مقارنة بالمكسيك أو الولايات المتحدة أو حتى بريطانيا.

وقال بانس إن إجراء النزال في دولة شرق أوسطية ستمنح جوشوا "أفضلية".

وأضاف "أعتقد أن رويز يفضل أن يجرى النزال في المكسيك أو لوس أنجليس أو نيويورك، ولا أعتقد أنه سيشعر بالكثير من الإزعاج لو أقيم النزال في كارديف (في ويلز البريطانية)".

السعودية لصالح جوشوا

ويرى بانس أن إقامة النزال في السعودية سيكون في صالح جوشوا ويقول: "يقضي جوشوا الكثير من وقته في دبي، وهي تقع في الشرق الأوسط .. لا تفهمونني خطأ، فأنا لا أقول إنه سيفوز أو اني استخف بآراء الخبراء القائلة إن رويز سيتمكن من جوشوا. إنه مجرد شعور بأن مكان إقامة النزال سيكون لصالح جوشوا إلى حد ما".