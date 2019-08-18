"التلغراف": علاقة قطر والمؤسسات الخيرية تثير المخاوف في بريطانيا

تقدم ملايين الجنيهات لجهات مدرجة ضمن قوائم الإرهاب

أكدت صحيفة "التلغراف" البريطانية وجود تحذير من لجنة الرقابة على المنظمات الخيرية في بريطانيا؛ بشأن العلاقة بين مؤسسة خيرية بريطانية وجمعية قطرية مدرجة ضمن قوائم الإرهاب.

وبحسب ما نقلته "سكاي نيوز" عن الصحيفة فقد أثارت اللجنة مخاوف بشأن استقلالية "مؤسسة قطر الخيرية المملكة المتحدة"، التي تقدم ملايين الجنيهات إلى المساجد وغيرها من المنظمات في جميع أنحاء بريطانيا.

يذكر أن اللجنة المنظمة لعمل الجمعيات الخيرية في بريطانيا كانت تبحث عن خلفيات مؤسسة قطر الخيرية منذ 4 أعوام، بعدما اكتشف أن 98 في المائة من تمويلها يأتي من جمعية قطر الخيرية (QCQ)، التي تتخذ من الدوحة مقراً لها.

وكانت النتيجة أنه تم الكشف عن هذا التحذير في تقرير الامتثال، الذي اطلعت عليه "التلغراف"، وجاء فيه أن هيئة الرقابة في بريطانيا أعربت أيضاً عن قلقها من أن جميع أمناء المؤسسة الخيرية في المملكة المتحدة في عام 2015 كانوا على علاقة بجمعية قطر الخيرية في الدوحة.

وتعد جمعية قطر الخيرية في الدوحة واحدة من 12 منظمة أدرجتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر (الرباعي العربي) ضمن قوائم الإرهاب، عام 2017، لائحة الإرهاب".. دليل جديد على دعم الدوحة للتطرف.

وفي وقت لاحق من نفس العام، غيّرت مؤسسة "قطر الخيرية المملكة المتحدة" اسمها إلى نكتار ترست (Nectar Trust)، لكن الحسابات المالية تظهر أنها تلقت 28 مليون جنيه إسترليني من جمعية قطر الخيرية في الدوحة في نفس العام، قبل أن تنخفض التبرعات بشكل حاد.