الرياض.. "أمن الطرق" تنبه من رياح وأتربة متوقعة في 5 محافظات

تحدّ من مستوى الرؤية الأفقية ويتوجب أخذ الحيطة والحذر

‬دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي بعض الطرق بعدة محافظات في منطقة الرياض، لأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة؛ نظراً لما قد تشهده من رياح نشطة تصحبها أتربة مثارة قد تحد من مستوى الرؤية الأفقية في الطريق.

وشملت الطرق محافظات: الدرعية، والدوادمي، والزلفي، والمجمعة، والمزاحمية، ورماح، وشقراء، وعفيف، حيث من المحتمل أن تشهد المنطقة الحالة، وعلى الجميع أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.