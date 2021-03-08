"وول ستريت جورنال": إيران تقف خلف الهجوم على ميناء رأس تنورة

مسؤول نفى أن يكون اليمن مصدر الاعتداء

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم الاثنين أن إيران تقف خلف الهجوم الذي استهدف ميناء رأس تنورة النفطي في السعودية أمس.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي كبير أن اليمن ليس مصدر الهجوم على ميناء رأس تنورة، وفقًا لـ"الشرق".

ورجح المسؤول أن يكون الهجوم قد انطلق من العراق أو إيران.