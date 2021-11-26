ضمن حفل سباقات نادي الفروسية الثاني.. "الحارثي" يتوج الفائزين بكأس ودروع "وزارة الإعلام"

نيابة عن وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، توج الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، الفائزين بكأس ودروع وزارة الإعلام ضمن حفل سباقات نادي الفروسية الثاني بمنطقة مكة المكرمة في ميدان سباقات الخيل بمحافظة جدة.



وتوج الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون المالك محمد بن جميل فكهاني مالك الجواد الخشف الطروب، بعد فوزه بالشوط السادس الخاص بكأس وزارة الإعلام، بحضور الدكتور فهد بن طلال المهلهل مدير عام نادي الفروسية بمنطقة مكة المكرمة، المشرف العام على أندية الفروسية بالمنطقة.



ويأتي اهتمام وزارة الإعلام وجوائزها تثمينًا لرياضة الفروسية التي تعد موروثًا ثقافيًا ورمزًا للمملكة العربية السعودية وتاريخها العريق، حيث تحرص الوزارة طوال السنوات الماضية على تقديم الجوائز ورعايتها.



وفي نهاية الحفل، قدم الدكتور فهد المهلهل درعًا تذكاريًا لوزارة الإعلام، تسلمه محمد بن فهد الحارثي، وسط حضور جمع كبير من محبي وعشاق رياضة الفروسية.