الاتحاد يطرح تذاكر مباراته مع ذوب آهن في منافذ بيع ملعب زعبيل

في افتتاح دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا

أعلن نادي الاتحاد طرح تذاكر مباراته مع ذوب آهن الإيراني في ذهاب دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2019 والمقرر إقامتها بعد غدٍ الاثنين على ملعب زعبيل بمدينة دبي.

وحدد النادي بيع التذاكر عبر منافذ البيع المخصصة في ملعب زعبيل بمدينة دبي الإماراتية كونها أرضًا محايدة اختارها فريق الاتحاد لإقامة المباراة.

وستكون أسعار التذاكر على النحو التالي:

20 درهمًا للدرجة الثانية، و50 للأولى، و200 لدرجة الـVIB، على أن تبدأ عمليات بيع التذاكر من الساعة الخامسة عصرًا وحتى التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلي.