بسداسية في شباك "طبرجل".. الشباب يكمل عقد المتأهلين لدور 32 لبطولة كأس الملك

أكمل فريق الشباب عقد الفرق المتأهلة إلى دور الـ32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على فريق طبرجل بستة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، يوم الأربعاء، على أرضية ملعب جامعة الجوف بالجوف.
وجاءت أهداف الشباب عن طريق: كريستيان جوانكا "هدفين"، بالإضافة إلى هدف لكل من: سيباستيو جونيور، وأحمد شراحيلي، وألفريد ندياي، ومحمد السهلاوي.طبرجل الشباب
أكمل فريق الشباب عقد الفرق المتأهلة إلى دور الـ32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على فريق طبرجل بستة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، يوم الأربعاء، على أرضية ملعب جامعة الجوف بالجوف.
وجاءت أهداف الشباب عن طريق: كريستيان جوانكا "هدفين"، بالإضافة إلى هدف لكل من: سيباستيو جونيور، وأحمد شراحيلي، وألفريد ندياي، ومحمد السهلاوي.