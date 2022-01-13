الرئيس الأمريكي يستعين بالجيش لمواجهة التفشي الواسع لـ"أوميكرون"

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الخميس)، أن الجيش سيساعد في المستشفيات لمواجهة الارتفاع الكبير في إصابات متحور أوميكرون.
وأعرب بايدن عن إحباطه من عدد الإصابات القياسي، الذي تسجله الولايات المتحدة، ومن ارتفاع حالات الاستشفاء بسبب المتحور، وفقاً لـ"رويترز".
"بايدن" أعرب عن إحباطه من العدد القياسي للإصابات
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الخميس)، أن الجيش سيساعد في المستشفيات لمواجهة الارتفاع الكبير في إصابات متحور أوميكرون.
وأعرب بايدن عن إحباطه من عدد الإصابات القياسي، الذي تسجله الولايات المتحدة، ومن ارتفاع حالات الاستشفاء بسبب المتحور، وفقاً لـ"رويترز".