





2

"بايدن" أعرب عن إحباطه من العدد القياسي للإصابات

الرئيس الأمريكي يستعين بالجيش لمواجهة التفشي الواسع لـ"أوميكرون"

719

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الخميس)، أن الجيش سيساعد في المستشفيات لمواجهة الارتفاع الكبير في إصابات متحور أوميكرون.

وأعرب بايدن عن إحباطه من عدد الإصابات القياسي، الذي تسجله الولايات المتحدة، ومن ارتفاع حالات الاستشفاء بسبب المتحور، وفقاً لـ"رويترز".