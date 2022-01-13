الرئيس الأمريكي يستعين بالجيش لمواجهة التفشي الواسع لـ"أوميكرون"

"بايدن" أعرب عن إحباطه من العدد القياسي للإصابات

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الخميس)، أن الجيش سيساعد في المستشفيات لمواجهة الارتفاع الكبير في إصابات متحور أوميكرون.

وأعرب بايدن عن إحباطه من عدد الإصابات القياسي، الذي تسجله الولايات المتحدة، ومن ارتفاع حالات الاستشفاء بسبب المتحور، وفقاً لـ"رويترز".

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13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443 08:31 PM

"بايدن" أعرب عن إحباطه من العدد القياسي للإصابات

الرئيس الأمريكي يستعين بالجيش لمواجهة التفشي الواسع لـ"أوميكرون"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الخميس)، أن الجيش سيساعد في المستشفيات لمواجهة الارتفاع الكبير في إصابات متحور أوميكرون.

وأعرب بايدن عن إحباطه من عدد الإصابات القياسي، الذي تسجله الولايات المتحدة، ومن ارتفاع حالات الاستشفاء بسبب المتحور، وفقاً لـ"رويترز".

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