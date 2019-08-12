باكتمال اليوم الثاني.. 69 مليون حصاة رماها الحجاج في الجمرات

وفق تقديرات مبنية على عدد الحجاج الذي أعلنته "الإحصاء"

كشفت التقديرات حول عدد الحصى التي يرميها الحجاج في الجمرات الثلاث أنها ستبلغ 69,703,368 باكتمال رمي الجمار لهذا اليوم، وهو الرقم الذي يكشف عن حجم سعة الجمرات لاستقبال كل هذا الحجم من الأحجار التي التقطها الحجاج من مشعر مزدلفة.

وتأتي هذه الأرقام للحصى تقديرات مبنية على رقم ضيوف الرحمن الذي أعلنته الهيئة العام للإحصاء.

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للإحصاء يوم عرفة أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بلغ 2.489.406 حجّاج، منهم 1.855.027 حاجًّا من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 634.379 حاجًّا يمثل غير السعوديين منهم ما نسبته 67%.

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12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440 03:41 PM

وفق تقديرات مبنية على عدد الحجاج الذي أعلنته "الإحصاء"

باكتمال اليوم الثاني.. 69 مليون حصاة رماها الحجاج في الجمرات

محمد المواسي

بعثة المشاعر المقدّسة

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كشفت التقديرات حول عدد الحصى التي يرميها الحجاج في الجمرات الثلاث أنها ستبلغ 69,703,368 باكتمال رمي الجمار لهذا اليوم، وهو الرقم الذي يكشف عن حجم سعة الجمرات لاستقبال كل هذا الحجم من الأحجار التي التقطها الحجاج من مشعر مزدلفة.

وتأتي هذه الأرقام للحصى تقديرات مبنية على رقم ضيوف الرحمن الذي أعلنته الهيئة العام للإحصاء.

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للإحصاء يوم عرفة أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بلغ 2.489.406 حجّاج، منهم 1.855.027 حاجًّا من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 634.379 حاجًّا يمثل غير السعوديين منهم ما نسبته 67%.

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