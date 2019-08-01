"الزائدي" مديرًا عامًّا لتعليم مكة المكرمة

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الخميس، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، مديرًا عامًّا للإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، لمدة عام واحد.

السيرة العملية



وقد شغل الدكتور أحمد محمد خلف الزائدي، منصب نائب مدير مركز تطوير التعليم الجامعي مركز تطوير التعليم الجامعي، جدة المملكة العربية السعودية.



وقد عمل الزائدي في وزارة التربية والتعليم منذ عام 1406هـ إلى عام 1432هـ، تدرجت خلال هذه الفترة بين العمل معلماً، ومشرفاً تربويّاً، ومديراً لمكتب التربية والتعليم بشمال جدة، ومؤخراً مشرف تدريب للقيادة والإدارة التربوية، اكتسبت خلال هذه الفترة الكثير من الخبرات التعليمية والتربوية.



الشهادات العلمية:



1986: درجة البكالوريوس من الأحياء، كلية التربية، جامعة أم القرى، الطائف، المملكة العربية السعودية. وفي عام 2000 حصل على درجة الماجستير من الإشراف التربوي، كلية التربية جامعة أم القرى، مكة، المملكة العربية السعودية. وفي عام 2009 حصل على درجة الدكتوراه من القيادة والإدارة التربوية، كلية التربية، جامعة نيوكاسل، المملكة المتحدة، نيوكاسل، بريطانيا.



الخبرات السابقة:



1986 - 1989: معلم علوم، نايف بن عبدالعزيز المتوسطة، جدة، المملكة العربية السعودية.



1989 - 1994: معلم لمادة الأحياء، ثانوية بدر المطورة، جدة، المملكة العربية السعودية.



1994 - 1997: مشرف تربوي لمادة العلوم (الأحياء)، مركز الإشراف التربوي بجنوب جدة، جدة، المملكة العربية السعودية.



1997 - 2000: مساعد مدير المركز، مركز الإشراف التربوي بجنوب جدة، جدة، المملكة العربية السعودية.



1998 - 2000: مساعد مدير المركز، مركز الإشراف التربوي بشرق جدة، جدة، المملكة العربية السعودية.



2000 - 2003: مدير مركز الشمال، مركز الإشراف التربوي بشمال جدة، جدة، المملكة العربية السعودية.



2009 - 2011: مشرف تدريب، إدارة تعليم جدة - التدريب التربوي، جدة، المملكة العربية السعودية.



2011 - حاليًّا: أستاذ مساعد الإدارة التربوية، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، المملكة العربية السعودية.



2012 - حاليًّا: رئيس قسم الإدارة التربوية، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، المملكة العربية السعودية.



2016 - 2018: وكيل كلية الدراسات العليا التربوية، كلية الدراسات العليا التربوية، جدة، المملكة العربية السعودية.



2018: نائب مدير مركز تطوير التعليم الجامعي، مركز تطوير التعليم الجامعي، جدة، المملكة العربية السعودية.