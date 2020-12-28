تعرّف على أهم الطرق المنزلية لتخفيف نزلات البرد

أبرزها تناول الأطعمة التي تحتوي فيتامين C

أوضحت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، أهم الطرق المنزلية لتخفيف نزلات البرد، وأولها تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين C .

وأوصت من يعاني من نزلات البرد بشرب الشاي والزنجبيل الساخن؛ لكونه يساعد على تقليل الاحتقان، ويرطب الحلق.

ونوهت بفاعلية الليمون الدافئ بالعسل في تخفيف نزلات البرد وتهدئة الجهاز التنفسي.