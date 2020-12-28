تعرّف على أهم الطرق المنزلية لتخفيف نزلات البرد

أوضحت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، أهم الطرق المنزلية لتخفيف نزلات البرد، وأولها تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين C .
وأوصت من يعاني من نزلات البرد بشرب الشاي والزنجبيل الساخن؛ لكونه يساعد على تقليل الاحتقان، ويرطب الحلق.
ونوهت بفاعلية الليمون الدافئ بالعسل في تخفيف نزلات البرد وتهدئة الجهاز التنفسي.مدينة الملك عبدالله الطبية العاصمة المقدسة
أبرزها تناول الأطعمة التي تحتوي فيتامين C
أوضحت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، أهم الطرق المنزلية لتخفيف نزلات البرد، وأولها تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين C .
وأوصت من يعاني من نزلات البرد بشرب الشاي والزنجبيل الساخن؛ لكونه يساعد على تقليل الاحتقان، ويرطب الحلق.
ونوهت بفاعلية الليمون الدافئ بالعسل في تخفيف نزلات البرد وتهدئة الجهاز التنفسي.