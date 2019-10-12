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استفاد منها 3 آلاف من أهالي المنطقة بمشاركة ٦٠ متطوعًا ومتطوعة

مشروع "تبيان لوطن متلاحم" يسدل الستار على فعالياته بجامعة الجوف

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اختتم مشروع "تبيان لوطن متلاحم"، فعالياته الحوارية التي نفّذتها جامعة الجوف ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني خلال الفترة من 6-10 أكتوبر، بمقر الجامعة في منطقة الجوف، بحضورٍ فاقَ 3 آلاف من عموم أهالي المنطقة والطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس، وبمشاركة ٦٠ متطوعًا ومتطوعة.



وفي الحفل الختامي المعدّ بهذه المناسبة، نوّه عميد شؤون الطلاب في جامعة الجوف، الدكتور هزاع بن عبدالكريم الفويهي، إلى نجاح مشروع "تبيان لوطن متلاحم" في تحقيق أهدافه بزيادة اللحمة الوطنية بين كافة أبناء المنطقة، معربًا عن أمله بزيادة هذه اللّحمة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.