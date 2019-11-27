بسبب الأمطار.. تحذير قائدي المركبات بطريق المندق وبني حسن

إدارة مرور الباحة تشدّد على ضرورة اتخاذ تدابير الحيطة والانتباه

دعت إدارة مرور منطقة الباحة مرتادي طريق المندق وبني حسن، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في ظل الظروف المناخية التي تشهدها المنطقة.



وأكد "مرور الباحة" على مستخدمي طريق المندق وبني حسن، مراعاة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، حاليًّا، واتخاذ تدابير الحيطة والحذر والانتباه أثناء القيادة.

كما يشهد الطريق في عقبة قلوة هذه اللحظات ضباباً كثيفاً. ويدعو المرور قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذا الطريق.