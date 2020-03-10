تونس توقف الدروس في جميع المستويات وكل الرحلات البحرية مع إيطاليا

ضِمن جملة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت تونس، إيقاف الدروس في جميع المستويات؛ توقيًا لانتشار فيروس كورونا.

وقد أعلن وزير الصحة التونسي عبداللطيف المكي، على إثر اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس التونسي قيس سعيد، عن اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة لمحاصرة انتشار الفيروس؛ من بينها إيقاف كل الرحلات البحرية بين تونس وإيطاليا، واختصار الرحلات بين تونس وفرنسا إلى رحلة واحدة في الأسبوع.

كما تم الاتفاق على ألا تستقبل تونس الرحلات الجوية القادمة من إيطاليا؛ باستثناء روما، وتَقرر أيضًا التخفيض من عدد الرحلات الأسبوعية القادمة من هذه الوجهة.

يُذكر أن السلطات التونسية قد قررت في وقت سابق، إلغاء المناسبات الرياضية والثقافية والتربوية التي تجمع مشاركين من بلدان ظهَر فيها فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة التونسية، قد أعلنت ظهر الاثنين، تسجيل ثلاث إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بهذا الفيروس إلى 5 حالات.