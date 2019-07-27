"الشؤون الخدمية" تُشكل فرقة ميدانية بالمسجد الحرام

لرفع الحقائب و"الأفياش" والشواحن على مدار الساعة

شكّلت "إدارة الأبواب" التابعة للإدارة العامة للشؤون الخدمية بالمسجد الحرام، فرقة ميدانية تعمل داخل المسجد الحرام على مدار الساعة، حيث تقوم بجولات ميدانية لرفع الحقائب و"الأفياش" والشواحن الكهربائية الموجودة بالأروقة والممرات في المسجد الحرام ومنع الأطعمة والأشربة غير المصرح بدخولها.

وقال مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية محمد الجابري: الإدارة تعمل على تقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، وتسخير جميع الإمكانات ليتمكّن قاصدو المسجد الحرام من معتمرين وحجاج وزائرين من أداء نُسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ وتحقيقاً لتطلعات ولاة الامر.

من جهته، أكّد مدير إدارة الأبواب فهد الجعيد؛ أن الإدارة كوّنت فرقة ميدانية تعمل حسب نظام الورديات بحيث توجد داخل المسجد الحرام على مدار الساعة لرفع الحقائب والأفياش والشواحن الكهربائية الموجودة بالأروقة والممرات في المسجد الحرام، ومنع الأطعمة والأشربة الممنوعة، بالتعاون مع الجهات الأمنية في قيادة أمن المسجد الحرام والإدارات المعنية.

وأوضح أن ذلك سعياً لتوفير الأجواء المناسبة لضيوف الرحمن التي تعينهم على أداء نسكهم بكل راحة وطمأنينة.