حُسْن تصرُّف "مفقود السليل" يُسهم في إنقاذه قُرب جبال طويق

مصادر "سبق": أحد أقاربه أبلغ الفرق الأمنية.. ونُقل لمستشفى المحافظة

أسفرت الجهود الأمنية في محافظة السليل عن العثور على "مفقود المحافظة" فَجْر اليوم؛ وذلك بعد أن أبلغ ذووه عن تغيبه مساء أمس.



‫وتفصيلاً، قالت مصادر أمنية لـ"سبق": إن والد وشقيق المواطن فهد بن مرزوق الودعاني تقدما ببلاغ رسمي لشرطة محافظة السليل عن اختفائه في منطقة صحراوية منذ يوم الأربعاء الماضي. وعلى الفور عُمم البلاغ، وشُكلت فِرق أمنية مشتركة بإشراف ومتابعة من مدير شرطة السليل، وكذلك مدير إدارة الدفاع المدني.



‫وأضافت بأن الفرق الأمنية انتقلت للبحث عن المفقود بناء على توافُر معلومات عن توجهه شمال المحافظة، بالقرب من جبال طويق بـ٥٠ كيلومترًا، ووجدت المركبة متعطلة بمنطقة الصفيحة، وقد كُتب على أحد جوانبها الأمامية عبارة "أنا ماشي مع الرجم جنوب"، ويقصد حركته باتجاهه جنوب المركبة.



‫وأكدت المصادر أنه أثناء لحظة تتبُّع أثر المواطن قرب موقع تعطل مركبته بُلغت الفرق الأمنية بالعثور على الشخص على بعد ١٥ كيلومترًا، وحالته الصحية مستقرة، ونُقل على الفور لمستشفى السليل العام الساعة السادسة من صباح اليوم للاطمئنان على حالته.



‫وكانت شرطة محافظة الأفلاج قد تلقت بلاغًا مماثلاً عن تغيب المفقود من قِبل أحد أقاربه قاطني المحافظة، وتم التنسيق مع شرطة السليل، التي بدورها عثرت على المفقود بمشاركة أقاربه.