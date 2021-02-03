مجددًا.. الأمن العام يتوعد مخالفي تجمعات المنازل والاستراحات مذكرًا بالعقوبات

لأكثر من 50 شخصًا في حيز واحد أو محدد ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة

جدد الأمن العام تحذيراته من العقوبات المترتبة على مخالفة التجمعات العائلية داخل المنازل أو الاستراحات أو الشاليهات أو المزارع، لأكثر من 50 شخصًا، في حيز واحد أو محدد ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة.

وقال الأمن العام عبر حسابه في تويتر اليوم: المخالفة للمرة الأولى عقوبتها "10 آلاف ريال للمنشأة- المسؤول، وعقوبة الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب في ذلك خمسة آلاف ريال".

وأضاف: المخالفة للمرة الثانية عقوبتها "20 آلاف ريال للمنشأة- المسؤول، وعقوبة الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب في ذلك 10 آلاف ريال".

وأردف: "المخالفة للمرة الثالثة تستلزم مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول للنيابة العامة، وعقوبة الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب في ذلك الإحالة للنيابة العامة".

وفي حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص، وكانت المخالفة للمرة الأولى؛ يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية يكون الإغلاق ستة أشهر.

وعلى كل مَن يعلم عن أي تجمع مخالف، إبلاغ الجهة المختصة بمكان حدوثه عن طريق الرقم المجاني "999"، باستثناء مكة والرياض على الرقم "911".