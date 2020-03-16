باكستان تسجّل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بإقليم السند ليرتفع عدد المصابين إلى 94 إصابة

سجّلت السلطات الباكستانية، اليوم، 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 94 إصابةً.

وأفادت بأن الإصابات الجديدة ظهرت في إقليم السند لأشخاص قادمين من إيران، مشيرةً إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في الإقليم بلغ 76 حالةً؛ منها 25 حالةً في مدينة كراتشي عاصمة الإقليم، وتعافى اثنان من المصابين حتى الآن، بينما يخضع 74 مصاباً للحجر الصحي.