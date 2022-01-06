أمير تبوك يواسي أسرة اللحيدان في وفاة عضو هيئة كبار العلماء

خلال اتصال هاتفي أجراه بابن الفقيد

واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أسرة اللحيدان في وفاة عضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، رحمه الله. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بابن الفقيد محمد بن صالح اللحيدان.



وأعرب أمير المنطقة خلال الاتصال عن خالص تعازيه ومواساته، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.



من جهته أعرب نجل الفقيد محمد اللحيدان، باسمه وكافة أسرة اللحيدان، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.