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قال: منذ عام 2018م.. وقامت شرطة القصيم بمباشرة المخالفة في حينها

"الحياة الفطرية" حول فيديو صيد الضباب: قديم وتم القبض على المخالف

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم، أن المقطع المتداول لصيد الضباب قديم.

وقال المركز عبر حسابه في تويتر: يود #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية، التنويه بأن المقطع المتداول لصيد الضباب قديم قد تم نشره عام ٢٠١٨م.

وأضاف: قد قامت شرطة منطقة القصيم بمباشرة المخالفة في حينها والقبض على المخالف.