متحدث "الصحة": أكثر حالات "كورونا" مؤخراً في الأحياء المكتظة ومساكن العمالة

"العبدالعالي": 70-80% من الحالات المصابة تكون الأعراض لديها يسيرة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن أكثر الحالات المرصودة لفيروس "كورونا" المستجد في الأيام الأخيرة كانت في الأحياء المكتظة بالسكان، أو مساكن العمالة، مشيراً إلى أن 20-25% لا تزال مرصودة في مواقع أخرى، وأكد أن "الحذر مستمر".

وقال متحدث "الصحة" خلال الإيجاز اليومي عن فيروس "كورونا" اليوم الأربعاء: ما بين 70-80% من الحالات المصابة بفيروس "كورونا"، تكون الأعراض لديها يسيرة، و20% من الحالات تستلزم رعاية صحية دون الحصول على عناية مركزة، بينما توجد حالات "5-10%" تكون حادة جداً، وقد تسبب في الوفاة؛ نتيجة توقف بعض أعضاء الجسم.

وأضاف: بالنسبة للكبار والصغار وكل الأعمار، هناك أعمال وممارسات لا بد من تطبيقها في المنزل خلال فترة الحجر، مثل التواصل عن بُعد، وممارسة الرياضة، وأخذ القسط الكافي من النوم، وغيرها.

وأردف "العبدالعالي": لا بد أن نسمع من الأطفال، ونوضح لهم ماهية الوضع الحالي بشكل مبسط؛ لعدم دخولهم في حالة توتر، وأن نستثمر أوقاتهم.