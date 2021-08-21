"رؤى قطان" توجت الفائزات.. اتحاد التايكوندو يختتم أول بطولة نسائية للبومسي

احتضنتها جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة

اختتم الاتحاد السعودي للتايكوندو بطولة التايكوندو النسائية الأولى للبومسي، التي أقيمت بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة؛ حيث شهدت البطولة منافسة قوية من قِبَل اللاعبات اللاتي مثلن فِرَق (أندية وج، والتحالف، والرياض، وأكاديمية أبرار، وأكاديمية الريم الدولية، وفنون آسيا، ومركز خطوات الأبطال، ورواد العرب، وفريق JC)، وجاء الترتيب الفردي للمشاركات على النحو التالي:



فئة الفراشات:

1. لجين قاري- أكاديمية أبرار2

2. الماسة الغامدي- التحالف

3. ديما شويعر- اكاديمية أبرار1

4. مريم نوفل- خطوات الأبطال.



فئة الزهرات:

1. أرام أسامة- وج

2. ريم سبتاوي- خطوات الأبطال2

3. سيما نبعة- خطوات الأبطال1

4. مرام خالد اليحياء- التحالف



فئة الفتيات

1. زين الشرف العويشق- التحالف

2. سيدرا نبعة- خطوات الأبطال1

3. رغد شرواني- فنون آسيا

4. روز اللحياني- أكاديمية الريم.



فئة تحت 30 سنة

1. رهف الجوهي- التحالف

2. علياء فادان- أكاديمية الريم

3. رنا الشريف- نادي jc

4. بنان يماني- نادي jc



فئة تحت 40 سنة

1. أبرار بخاري- أكاديمية أبرار2

2. لارا كاظم- نادي وج

3. هدى اليزيد- نادي الرياض

4. أروى حسن- أكاديمية أبرار1



فئة فوق 40 سنة

1. أريج سيهاتي- أكاديمية أبرار1

2. بسنت أمين- أكاديمية أبرار2

وفي الترتيب العام للبطولة في فئتي الفراشات والزهرات جاء نادي "وج" بطلًا للبطولة، وحل "فنون آسيا" في المركز الثاني، وأكاديمية أبرار في المركز الثالث، ونادي التحالف في المركز الرابع.

وفي فئتي الفتيات والسيدات حل نادي التحالف بطلًا للبطولة فيما جاءت أكاديمية الريم الدولية في المركز الثاني وأكاديمية أبرار في المركز الثالث، و"مركز خطوات الأبطال" رابعًا.

وتم منح فريق (JC) ومركز خطوات الأبطال جائزتي الفريق المثالي.

فيما أدار المنافسات وتنظيم البطولة طاقم تحكيم نسائي مكون من الحكمات سحر مؤمنة الحكم العام للبطولة، وصفاء النعماني، ونوال قنوني، ونجود إمام، وفاطمة آت حمو، وسلوى سجيني، وغالية غالي.

وقام بتتويج الفائزات عضو مكتب وزارة الرياضة بمحافظة جدة رؤى قطان.