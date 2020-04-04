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مسؤولة: لا تخدعكم عروض المنتجات الطبية الموجودة على الإنترنت.. لا علاج مجاز

تحذيرات من "المعجزة" وأخواتها.. علاجات "كورونا" الوهمية تحتلّ فضاء هذه الدولة

قالت السلطات البريطانية، اليوم السبت: إنها تشنّ حملة على العلاجات الوهمية لفيروس كورونا الذي ليس له حاليًّا علاج محدد مرخص حتى الآن.



ووفق "سكاي نيوز": ذكرت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، أنها تتحرّى عن 14 منتجًا وهميًّا أو غير مرخص لعلاج كوفيد-19، وهو المرض التنفسي الناجم عن فيروس كورونا.



وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن 3605 بريطانيين تُوُفُّوا حتى الآن بسبب كورونا، وقال خبراء إن عدد الوفيات سيواصل الارتفاع إلى أن تسري تدابير العزل العام التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة وتؤدي إلى إبطاء انتشار المرض خلال الأسابيع المقبلة.



وأضافت الوكالة أنها "تتحرّى عن معدات زائفة للاختبار الذاتي، وأدوية يصفها مسوقوها على أنها معجزة".



وقالت ليندا سكاميل المسؤولة في وكالة تنظيم الأدوية: "لا تخدعكم عروض المنتجات الطبية الموجودة على الإنترنت للمساعدة في منع كوفيد-19 أو علاجه".



وتابعت سكاميل قائلة: "لا يوجد علاج مجاز رسميًّا لعلاج أو منع كوفيد-19، ومن ثم فإن أي ادعاء لفعل ذلك غير مجاز وليس لديه موافقات تنظيمية ضرورية كي يتم بيعه في سوق المملكة المتحدة".