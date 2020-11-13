سلطنة عمان تدين حادث إطلاق النار على سفارة المملكة في لاهاي

أكدت أن الحادث يعد انتهاكًا للقوانين الدولية والقيم الإنسانية

أدانت سلطنة عمان حادث إطلاق النار الذي استهدف مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي بمملكة هولندا.

وأوضحت الخارجية العمانية أن الحادث يعد انتهاكًا للقوانين الدولية والقيم الإنسانية، مؤكدة تضامنها مع المملكة ضد هذا الاعتداء الآثم، كما تشدد على أهمية حماية أمن البعثات الدبلوماسية ورعايا الدول في الخارج.

عمان

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13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442 01:46 AM

أكدت أن الحادث يعد انتهاكًا للقوانين الدولية والقيم الإنسانية

سلطنة عمان تدين حادث إطلاق النار على سفارة المملكة في لاهاي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مسقط

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أدانت سلطنة عمان حادث إطلاق النار الذي استهدف مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي بمملكة هولندا.

وأوضحت الخارجية العمانية أن الحادث يعد انتهاكًا للقوانين الدولية والقيم الإنسانية، مؤكدة تضامنها مع المملكة ضد هذا الاعتداء الآثم، كما تشدد على أهمية حماية أمن البعثات الدبلوماسية ورعايا الدول في الخارج.

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عمان

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