حالة أمطار رعدية على جازان.. والأرصاد ينبّه: تؤدي إلى جريان السيول

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتحدث تدنياً بمدى الرؤية وتساقط البرد

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.