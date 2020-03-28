اصطدام مركبة بصهريج مياه يُصيب شابين بكسور بعد احتجازهما في "سديرة الطائف"

مطالب الأهالي تجددت باستكمال إنشاء مبنى للدفاع المدني

تعرضَ شابان لكسور جراء حادث مروري وقع لهما في مركز سديرة جنوب شرقي محافظة الطائف، وذلك في الوقت المسموح فيه بالتجول اليوم السبت.

وقع الحادث عندما اصطدمت المركبة التي تقلهما بصهريج مياه، وظل أحدهما محتجزًا حتى مباشرة أقرب دفاع مدني، والذي يبعد حوالي 40 كيلو مترًا عن موقع الحادث، وذلك بعد حوالي نصف ساعة؛ ما جدد مطالب أهالي سديرة بإكمال مبنى الدفاع المدني المتوقف منذ ما يقارب تسع سنوات، ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية.