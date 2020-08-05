تبوك.. إنذار ومخالفة 746 منشأة خلال العيد ورفع 11 ألف طن نفايات

خلال جولات الأمانة بهدف التأكد من سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك

ضاعفت أمانة منطقة تبوك جهودها الرقابية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لمواجهة زيادة كمية النفايات البلدية الصلبة، التي بلغت 11463 طناً في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، كما قامت بتكثيف أعمالها الرقابية التي تجاوزت 1900 جولة خلال 5 أيام عمل، أنذرت من خلالها وخالفت 746 منشأة تجارية.

وأوضحت أمانة منطقة تبوك أنها قامت بتنفيذ حملة واسعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على مستودعات ومحال الأغذية بالمنطقة، بهدف التأكد من سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك، والتأكد من التزام تلك المنشآت بتطبيق الاشتراطات الصحية، ومن الطرق الصحية السليمة في مجال حفظ وتخزين الأغذية.

وبينت أن نتيجة تلك الزيارات بلغت في مجملها 1926 زيارة، تم على أثرها توجيه 497 إنذاراً، و249 مخالفة، ومصادرة 149 كجم من المواد الغذائية التي ثبت فسادها وإضرارها بالصحة العامة، كما تم توجيه 16 مخالفة وإنذار خاصة بعدم التزام بعض المحال بالإجراءات الوقائية لحماية المستهلكين من خطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكدت استمرار حملاتها الرقابية لمعالجة جميع الملاحظات المرصودة من قِبل فرقها الرقابية لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي ، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد، مشيرةً إلى أنها لن تتهاون في تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق كل مخالف، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مواقع أو منشآت لا تتقيد بالاشتراطات الصحية والبلدية أو تمارس نشاطاً مشبوهاً، أو الاشتباه لوجود لحوم فاسدة أو ممارسات مخالفة في المحال التجارية، من خلال الاتصال بـ 940 أو استخدام المستكشف الجغرافي عبر موقع الأمانة، أو من خلال تطبيق الأمانة على الأجهزة الذكية.