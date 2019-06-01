رئيسا "أفغانستان" و"مالي" يصلان إلى المدينة المنورة

لزيارة المسجد النبوي والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى

وصل الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية إلى المدينة المنورة اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيه -رضوان الله عليهما‪.

وكان في استقباله بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد سعود الجهني ومدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك بن مبارك العصيل، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

كما وصل الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي للمدينة المنورة اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيه -رضوان الله عليهما‪.

وكان في استقباله بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد سعود الجهني ومدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك بن مبارك العصيل، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.