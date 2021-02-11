تكريم "حافظ" لحصد بلدية محايل المركز الأول في اعتماد المخططات والمواقع الاستثمارية

بما يساهم في رفع إيرادات البلدية وفقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠م

تلقى رئيس بلدية محايل عسير، سعيد علي حافظ، خطاب شكر وتقدير من أمير منطقة عسير؛ نظير حصول بلدية محايل على المركز الأول في مجال اعتماد المخططات والمواقع الاستثمارية، بما يساهم في رفع إيرادات البلدية وفقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠.



ويعد "بن حافظ" من الكفاءات الإدارية المميزة، وتقلد رئاسة عددٍ من البلديات، كما سبق له الفوز بـجائزة التميز والإبداع في نسختها الأولى التي أطلقتها أمانة منطقة عسير على مستوى بلديات المنطقة.