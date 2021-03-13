ماذا قال مواطنون عن قبولهم بتعدد الزوجات؟

فتيات: نقبل بشروط.. ورجال يتحدثون عن المحددات

"ما رأيك في تعدد الزوجات؟" سؤال طرحته قناة "الإخبارية" على عدد من المتسوقين الذين تباينت إجاباتهم واختلفت آراؤهم بين مؤيد ورافض.

واستشهد أول المشاركين في الاستطلاع على جواز وإباحة التعدد بقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}.

وأضاف: "لست خائفًا من المرأة؛ وإنما من تحمل مسؤوليات القوامة، وأنه ليس كل مَن كانت لديه المقدرة المالية يقدم على التعدد؛ فهل بدايةً نجح في إسعاد زوجته الأولى؟".

بينما رفضت فتاة فكرة التعدد لكون حياتها ستكون تعيسة ومتدهورة؛ غير أنها عادت وأفصحت عن قبولها بشرط أن يكون المُعَدّد مقتدرًا ماليًّا؛ حتى لو كان كبيرًا في السن".

وأيّد شاب تعدد الزوجات شريطة أن يتمتع الزوج المعدد بقدرة ثقافية قبل المالية؛ مستندًا بما دلت عليه النصوص الشرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية بإباحة التعدد.

في المقابل رفضت إحدى الفتيات المشاركات في الاستطلاع الفكرة؛ مؤكدة أنها لا تقبل أن تشاركها أخرى في زوجها، وإذا حدث ذلك فستطلب الطلاق.