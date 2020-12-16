التحالف: تنفيذ الشق العسكري باتفاق #الرياض شارف على الانتهاء وفق الخطط المعدة

أكد أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن تمّت بانضباطية والتزام من الطرفين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن تنفيذ الشق العسكري باتفاق #الرياض شارف على الانتهاء وفق الخطط المعدة.

وأكّد التحالف أن نجاح تنفيذ الشق العسكري يمهّد الطريق لإعلان تشكيل الحكومية اليمنية، موضحاً أن عملية فصل القوات في #أبين وخروجها من #عدن تمّت بانضباطية والتزام من الطرفين.

وكان مصدر مسؤول في التحالف قد ذكر -قبل أيام- أنه تم استكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وشملت الترتيبات السياسية التوافق على تشكيل حكومة يمنية تضم 24 وزيراً، من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية.

وأوضح أنه تم استيفاء الخطط العسكرية والأمنية اللازمة كافة لتنفيذ الشق العسكري والأمني.

وأضاف المصدر أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم من خلال المراقبين العسكريين من التحالف على الأرض، بالإشراف على فصل القوات العسكرية في أبين وتحريكها إلى الجبهات، ومن عدن إلى خارج المحافظة.

وستستمر قيادة القوات المشتركة للتحالف في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية.

وذكر المصدر أنه "تم التوافق على إعلان الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري، وفي غضون أسبوع".