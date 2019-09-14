بومبيو: إيران شنت 100 هجوم على السعودية.. والهجمات الأخيرة غير مسبوقة

أشار إلى أن هجمات بقيق ليست من اليمن.. مؤكدًا: سنحاسب إيران على عدوانها

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بأنها مَن دبّر هجمات بقيق غير المسبوقة. وأضاف في تصريحات رسمية على موقعه في "تويتر": "تقف طهران وراء ما يقرب من 100 هجوم على المملكة العربية السعودية، بينما يتظاهر روحاني وظريف بالانخراط في الدبلوماسية".

وتابع: "في خضم كل الدعوات لوقف التصعيد شنت إيران الآن هجومًا غير مسبوق على إمدادات الطاقة في العالم". وأكد قائلاً: "لا يوجد دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن". وأردف: "إننا ندعو جميع الدول إلى الإدانة العلنية والقاطعة لهجمات إيران".

وشدد قائلاً: ستعمل الولايات المتحدة مع شركائها وحلفائها لضمان بقاء أسواق الطاقة آمنة، وإخضاع إيران للمساءلة عن عدوانها".

39

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441 11:31 PM

أشار إلى أن هجمات بقيق ليست من اليمن.. مؤكدًا: سنحاسب إيران على عدوانها

بومبيو: إيران شنت 100 هجوم على السعودية.. والهجمات الأخيرة غير مسبوقة

بندر الدوشي

واشنطن

13 13,050

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بأنها مَن دبّر هجمات بقيق غير المسبوقة. وأضاف في تصريحات رسمية على موقعه في "تويتر": "تقف طهران وراء ما يقرب من 100 هجوم على المملكة العربية السعودية، بينما يتظاهر روحاني وظريف بالانخراط في الدبلوماسية".

وتابع: "في خضم كل الدعوات لوقف التصعيد شنت إيران الآن هجومًا غير مسبوق على إمدادات الطاقة في العالم". وأكد قائلاً: "لا يوجد دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن". وأردف: "إننا ندعو جميع الدول إلى الإدانة العلنية والقاطعة لهجمات إيران".

وشدد قائلاً: ستعمل الولايات المتحدة مع شركائها وحلفائها لضمان بقاء أسواق الطاقة آمنة، وإخضاع إيران للمساءلة عن عدوانها".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019