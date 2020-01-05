أبناء عبدالعزيز السديري يواصلون استقبال المعزين بوفاة والدتهم

بينهم أمير الباحة ووزير الحرس الوطني وسفير دولة الإمارات بالرياض

استقبل أبناء عبدالعزيز بن عبدالله السديري، المعزين في ثالث أيام العزاء في وفاة والدتهم -يرحمها الله- عددًا من أصحاب السمو الأمراء والفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين، يتقدمهم الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالرياض.

وأعرب أبناء عبدالعزيز السديري، عن شكرهم لجميع المعزين على ما أبدوه من مشاعر طيبة؛ سائلين الله العلي القدير أن يكتب لهم الأجر والمثوبة ويرحم الفقيدة.