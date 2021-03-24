"الأرصاد": مقطع عاصفة جدة المتداول بمواقع التواصل.. قديم

أكد الناطق الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعاصفة رملية على محافظة جدة قديم.
وقال المتحدث: إن هذا المقطع لا يتناسب مع وضع الرياح النشطة المثيرة للأتربة التي توثر على المحافظة حالياً.المركز الوطني للأرصاد عاصفة رملية
الناطق باسم المركز أكد أنه لا يتناسب مع الوضع الحالي للرياح
أكد الناطق الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعاصفة رملية على محافظة جدة قديم.
وقال المتحدث: إن هذا المقطع لا يتناسب مع وضع الرياح النشطة المثيرة للأتربة التي توثر على المحافظة حالياً.