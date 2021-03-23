الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

قال: الحالة تستمر حتى 6 مساءً وتشمل الطرق السريعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل اليوم، تتضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل مدينة حائل ومحافظاتها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

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23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442 10:54 AM

قال: الحالة تستمر حتى 6 مساءً وتشمل الطرق السريعة

الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل اليوم، تتضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل مدينة حائل ومحافظاتها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

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