الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

قال: الحالة تستمر حتى 6 مساءً وتشمل الطرق السريعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل اليوم، تتضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل مدينة حائل ومحافظاتها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.