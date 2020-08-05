قفز للمركز السابع.. الشباب يسقط الوحدة بثلاثية

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الشباب فوزاً ثميناً على مستضيفه الوحدة بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاربعاء، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة لحساب الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحرز الهدف الأول لفريق الشباب سيباستياو جونيور (من ركلة جزاء) في الدقيقة 34.

وقبل نهاية الشوط الأول أضاف ماكيتي ديوب هدف الشباب الثاني (من ركلة جزاء) في الدقيقة 45.



وفي الشوط الثاني واصل الشباب سيطرته ليضيف اللاعب ماكيتي ديوب الهدف الثالث للشباب عند الدقيقة 67 لينتهي اللقاء بثلاثية نظيفة للشباب.