7 دول تمنحك جنسيتها خلال 90 يومًا

إجراءات سريعة تتيح حرية التنقل عالميًا

استفادت بعض الدول من الوضع العالمي المرتبط بجائحة كورونا من خلال عرض إعطاء جواز سفر ثانٍ، حيث استقطبت تلك الدول مؤخراً العديد من الأشخاص ورجال الأعمال وغيرهم من طالبي الحصول على جواز سفر وجنسية.

ويتضمن هذا العرض المغري سهولة وسرعة الإجراءات التي قد تستغرق 90 يومًا بالإضافة إلى التمتع بجواز السفر الذي يسمح بحرية التنقل حول العالم.

وفيما يلي سنلقي الضوء على عدد من هذه الدول:

1- أنتيغوا وباربود

تعتبر من الوجهات الجاذبة للاستثمار في جواز سفرثاني فبعيدا عن طبيعتها الخلابة يصنف جواز سفر دولة أنتيغوا وباربودا في المرتبة 31 من في قائمة جوازات السفر الأقوى في العالم وقد أصبحت مؤخراً خيار العديد من الأشخاص حول العالم.

يأتي ذلك لكون اللغة الانجليزية هي لغة العمل الرسمية فيها وكون جنسيتها وجواز سفرها غير قابلين للإلغاء، كما يتمتع حامل جنسيتها بحق الدخول إلى ما يقارب 131 دولة دون تأشيرة بما فيها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا.

2- سانت كيتس ونيفيس

تعتبر من الدول المرغوبة بشكل كبير لأنها لا تتطلب عددًا كبيرًا من الوثائق عند التقديم ولا تعتبر الإقامة أو السفر إليها شرطًا للجنسية وعادة ما تنتهي، كما تعتبر سانت كيتس ونفيس وجهة مفضلة لرجال الأعمال لعدم وجود ضريبة على الدخل، وعدم ضرورة إصدار تأشيرة لدخول المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

3- سانت لوسيا:

تشتهر هذه الجزيرة في البحر الكاريبي بجمالها وقد أطلقت مؤخرًا برنامج الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار.

وقد حرصت على أن يكون الأفضل والأسرع في العالم حيث تستغرق الإجراءات ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر فقط.

4- دومينيكا:

تتميز هذه الجزيرة في البحر الكاريبي بطقسها المعتدل وطبيعتها الخلابة. ويمتاز نظام الجنسية فيها بالوضوح والشفافية كما أنه مفتوح أمام جميع الجنسيات من دون استثناء لا تتطلب إجراءات الحصول على الجنسية أكثر من أربعة أشهر.

ويعتبر جواز سفر دومنيكا قويًا، حيث يوفر حرية السفر حول العالم من دون قيود.

5- غريناد:

تمتد هذه الجزيرة ذات الشواطئ الخلابة على طول 121 كم وتؤمّن للمستثمرين فرصًا استثمارية هامة، كونها تشهد استقراراً سياسياً ولا تفرض ضريبة دخل، بالإضافة إلى توفير الدخول إلى 117 دولة بما فيها أميركا ودول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة.

6- قبرص:

تتميز قبرص بموقعها المتميز حيث يشكل نقطة وصل بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. تجذب قبرص العديد من المستثمرين لسهولة إجراءات الحصول على الجنسية حيث تستغرق ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر.

7- مالطا

تقع هذه الجزيرة في جنوب أوروبا وتشكل أحد أرخبيلات البحر الأبيض المتوسط ويسمح الحصول على جنسيتها بالزيارة والعمل والعيش في أي دولة من الاتحاد الأوروبي.