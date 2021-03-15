"البيئة" تحظر صيد نوعين من أسماك البحر الأحمر لمدة شهرين

للحفاظ على المخزون الاستراتيجي المستدام

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حظر صيد نوعين من أسماك البحر الأحمر لمدة شهرين، وذلك لإعطائها فرصة للتكاثر والحفاظ على المخزون الاستراتيجي المستدام.

وتفصيلاً فقد أعلنت "الوزارة" حظر صيد أسماك "الناجل" و"الطرادي" على ساحل البحر الأحمر، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 19 شعبان 1442هـ حتى 19 شوال 1442هـ، ووجهت الصيادين بالتقيد بذلك.

وأوضحت أن ذلك الإجراء يهدف للحد من استنزاف تلك الأنواع بالصيد الجائر، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي المستدام وإعطاء فرصة لوضع البيض خلال فترة التكاثر.