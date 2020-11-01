"العجمي" يحتفل بتقاعده من الهيئة الملكية بالجبيل

احتفل الزميل الإعلامي ناصر العجمي بتقاعده من الهيئة الملكية بالجبيل بعد أن أمضى ما يقارب ثلاثين عامًا قضى فيها زهرة شبابه في مسيرته العملية والتي تدرج فيها إلى إدارات متعددة حصل خلالها على جائزة التميز الوظيفي لمنسوبي الهيئة الملكية بالجبيل عام 1438 هـ . ‏

وأعرب"العجمي" عن شكره لزملائه ولكل من شارك في هذه المناسبة الغالية سواء من داخل المملكة أو خارجها.