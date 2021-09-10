"بلدية الحائط" تساهم بتحسين المشهد الحضري وتعالِج مصادر التشوُّه البصري

شملت دهان الأرصفة وإزالة اللوحات الدعائية المخالفة ومعالجة الحُفَر ومخلفات البناء

حسَّنت بلدية محافظة الحائط (250 جنوب حائل) ميادين وشوارع وأحياء المحافظة بإزالة ومعالجة المشوهات البصرية؛ وذلك لتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة في المحافظة.



وتفصيلاً، وجَّه رئيس البلدية، المهندس عبدالله عواد الشمري، بتشكيل فريق عمل، ووضع خطة عمل، يتم من خلالها رصد المشوهات البصرية بالمحافظة، والعمل على معالجتها وإزالتها.



وبثَّت البلدية رسائل توعية وتثقيف للأهالي من خلال المشاركة المجتمعية لنادي الرياضي بالمحافظة ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة؛ لتأكيد أهمية المحافظة على النظافة العامة، والمساهمة مع البلدية في معالجة وإزالة التشوهات البصرية.



وتنوع عمل اللجنة المشكَّلة لتنفيذ تلك الخطة بين دهان الأرصفة والبردورات، وكذلك إزالة اللوحات الدعائية المخالفة، ومعالجة الأرصفة المتهالكة، ومعالجة حُفَر الشوارع، ومعالجة مخلفات البناء والهدم، وإزالة السيارات التالفة، وإزالة الكتابات المشوهة، وصيانة وإصلاح أعمدة الإنارة، ومتابعة وملاحظة مواقع حاويات النظافة.



وفي هذا الصدد أهاب رئيس البلدية بأهالي المحافظة لضرورة التعاون مع البلدية في المحافظة على نظافة المرافق العامة داخل الأحياء، والتبليغ عن أية ملاحظات أو سلوكيات تشوه المنظر العام عبر رقم البلاغات الخاص بالبلدية 0162390231 واتساب فقط، أو الرقم الموحد 940.