وزراء: لقاء ولي العهد استثنائي وما تحقق من منجزات سينعكس على الوطن والمواطن

أشادوا بحرص سموه على رفاهية الوطن والمواطن والنجاح المستمر

أكّد أصحاب المعالي الوزراء، أن اللقاء التلفزيوني لسمو ولي العهد -يحفظه الله- وضع النقاط على الحروف لسياسة المملكة المستقبلية التي تسير عليها وفق رؤية مستقبلية واضحة، شعارها رقي وازدهار الوطن ورفاهية المواطن السعودي.

جاء ذلك في تغريدات لهم عبر حساباتهم على موقع "تويتر" أشادوا باللقاء، وما تضمنه من رسائل بلغة الأرقام لحجم النجاح الذي حققته رؤية المملكة خلال خمس سنوات.

وقال وزير الاستثمار خالد الفالح: "في اللقاء الاستثنائي لخص سمو سيدي ولي العهد إنجازات أعوام مضت، وطموحات أعوامٍ قادمة، بثقة عزّزت آمال الشعب السعودي، ورسخّت دور المملكة الريادي عالمياً".

وأضاف "كعادة سموه يبهرنا في كل منبر ويزيدنا فخراً بوطننا وقيادتنا، حفظهم الله وسدّد خطاهم".

‏من جانبه، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف: "كان لقاء سمو سيدي ولي العهد اليوم استثنائياً لقائد فذ وملهم، أهداف واضحة، وشفافية عالية، وعمل دؤوب لبناء مستقبل مشرق وعلى أعلى مستوى".

‏وأضاف "يحق لنا أن نفخر ونتفاءل بمستقبل وطننا وأجيالنا في هذا الوطن الغالي، أدام الله علينا قادتنا".

فيما قال وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، إن "حديث سمو ولي العهد -حفظه الله- يحوي رؤية ملهمة للمستقبل ومحفزة لنا جميعاً؛ لبذل المزيد من العطاء ومواصلة العمل على تحقيق أهداف رؤية 2030".

من جانبه، قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، إن "حديث سمو ولي العهد حفظه الله، يلخّص الواقع ويحكي كيف كنا وأين أصبحنا، فيما حققته رؤية المملكة 2030 بعد خمس سنوات من إطلاقها".

وأضاف "يؤكّد أن القادم أجمل بحول الله، وذلك بعد أن تجاوزنا مرحلة مهمة حققنا فيها، ولله الحمد، برعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين، ورؤية سموه خطواتٍ واثقة نحو وطن مزدهر".

ووصف وزير الصحة توفيق الربيعة، اللقاء، قائلاً: "سمو ولي العهد -حفظه الله- تحدث بشفافية عالية وثقة لجميع المواطنين برؤية ثاقبة لمستقبل مشرق، يقودها سموه بكل اقتدار ومستهدفات تضمن، بإذن الله، مستقبلاً باهراً لوطننا الغالي".