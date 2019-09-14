التحقيق في العثور على جثة مواطن بثلوث المنظر

وجدت متحللة ونقلت لثلاجة المستشفى

فتحت السلطات الأمنية ملف التحقيق في قضية العثور على جثة متحللة بالكامل لمواطن في العقد الخامس من العمر، بمركز ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق شمال عسير.

وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تمهيداً لمعاينتها من قبل الطبيب الشرعي، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المختصة عمليات التحري والبحث للكشف عن ملابسات القضية.

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14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441 12:07 AM

وجدت متحللة ونقلت لثلاجة المستشفى

التحقيق في العثور على جثة مواطن بثلوث المنظر

محمد طيران

عسير

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فتحت السلطات الأمنية ملف التحقيق في قضية العثور على جثة متحللة بالكامل لمواطن في العقد الخامس من العمر، بمركز ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق شمال عسير.

وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تمهيداً لمعاينتها من قبل الطبيب الشرعي، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المختصة عمليات التحري والبحث للكشف عن ملابسات القضية.

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