التحقيق في العثور على جثة مواطن بثلوث المنظر

وجدت متحللة ونقلت لثلاجة المستشفى

فتحت السلطات الأمنية ملف التحقيق في قضية العثور على جثة متحللة بالكامل لمواطن في العقد الخامس من العمر، بمركز ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق شمال عسير.

وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تمهيداً لمعاينتها من قبل الطبيب الشرعي، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المختصة عمليات التحري والبحث للكشف عن ملابسات القضية.