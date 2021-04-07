نجران..951 جولة تُغلق منشأة وتخالف 5 لعدم التزامها بالإجراءات الوقائية

الأمانة شدّدت على استمرار الأعمال الرقابية للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية

نفّذت أمانة منطقة نجران، أمس، 951 جولة رقابية على المنشآت التجارية، أسفرت عن إغلاق منشأة تجارية، إضافة إلى إصدار خمس مخالفات على عددٍ من المنشآت؛ لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وشدّدت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

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07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442 10:19 AM

الأمانة شدّدت على استمرار الأعمال الرقابية للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية

نجران..951 جولة تُغلق منشأة وتخالف 5 لعدم التزامها بالإجراءات الوقائية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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نفّذت أمانة منطقة نجران، أمس، 951 جولة رقابية على المنشآت التجارية، أسفرت عن إغلاق منشأة تجارية، إضافة إلى إصدار خمس مخالفات على عددٍ من المنشآت؛ لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وشدّدت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

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