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تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً

"الوطني للأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على الحناكية والمهد

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي الحناكية والمهد.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.