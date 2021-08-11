مفيدة ومؤكدة.. 5 وصفات منزلية سهلة لعلاج التهاب اللثة

من المضمضة بالمياه المالحة إلى نقع كيس الشاي

أسنانك حساسة، وحينما تنظفها فأنت تعاني من نزيف دموي من اللثة، تشعر بألم خفيف أحياناً في الفم، ولون لثتك ليس زهرياً صحياً، بل أحمر متورماً.. نعم هذا هو التهاب اللثة، الذي يعد ثاني أكثر أمراض الفم شيوعاً، وإن لم يتم علاجه فسوف يتسبب بفقدانك أسنانك واحداً تلو الآخر.

وبالطبع يجب أن تتوجه إلى الطبيب في اللحظة التي تشعر بها أن لثتك ملتهبة، ولكن من المهم جداً أيضاً أن تحافظ عليها بهذه العلاجات المنزلية التي قد تقلل من الالتهاب..

ويقول تقرير على موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، إن صحة اللثة مهمة جداً لصحة الأسنان، والعناية بها ضرورية جداً، فكيف بالإمكان التخلص من البكتيريا التي تسبب التهاب اللثة؟

ويقدم التقرير خمس وصفات منزلية سهلة قد تساعدك في الحفاظ على صحة اللثة، وهي:

المضمضة بالمياه المالحة

ينصح موقع "هيلث لاين" الأمريكي بمضمضة الفم بالمياه المالحة مرتين يومياً، من خلال إذابة ملعقة ملح بكوب ماء دافئ.

طبعاً مع التأكيد على ضرورة عدم ابتلاع المحلول بعد المضمضة، وإنما القيام ببصقه خارج الفم؛ لأنه يحتوي على البكتيريا المتسببة بالالتهاب، ويساعد هذا المحلول على منع نمو البكتيريا في الفم والتقليل منها.

دهن اللثة بالزيت

يذكر موقع "ويب طب" باللغة العربية، أن دهن اللثة بزيت جوز الهند أو اللوز لمدة 30 دقيقة، ومن ثم تنظيف الفم بالماء، قد يساعد على التقليل من التهاب اللثة، وبالطبع مرة أخرى يجب بصقه وليس بلعه.

الشاي

بإمكانك أن تنقع كيس شاي أسود في مياه مغلية لمدة ٥ دقائق، وحينما يبرد الكيس ضعه على لثتك الملتهبة لنحو 5 دقائق، ويؤكد موقع "هيلث لاين" أنه بالإمكان استخدام الشاي الأخضر أو الكركديه أو الزنجبيل والبابونج.

فيما ينصح موقع "ويب طب" باستخدام زيت الشاي أيضاً، من خلال خلط 3 قطرات منه في كوب ماء دافئ، والمضمضة به ثلاث مرات يومياً.

الألوفيرا (نبتة الصبار)

أثبتت "الألوفيرا"، أو نبتة الصبار، أنها علاج فعال للخدوش والحروق، ولكن كما يبدو فهي مفيدة أيضا للثة، إذ أظهرت أبحاث أن معجون أسنان الألوفيرا كانت بنفس فعالية المعاجين التجارية المخصصة لتقليل بكتيريا اللثة، كما يذكر موقع "جارديان إن دايركت" الأمريكي.

وبإمكانك استخدام هلام الألوفيرا كغسول فم دون إضافة أي مادة عليه، وذلك ثلاث مرات خلال اليوم، حتى تشعر بتحسن، كما ينصح موقع "ويب طب".

غسول الفم من أوراق الجوافة

وجدت دراسات وأبحاث علمية مختلفة أن غسول الفم المصنوع من أوراق الجوافة قادر على التحكم بـ"البلاك"؛ نظراً لخصائصه المضادة للبكتيريا، بحسب ما نشر موقع "ويب طب".

وينصح الموقع بطحن ستة أوراق من نبتة الجوافة، وإضافة المسحوق لكوب من الماء المغلي، وتركه ليبرد لمدة 15 دقيقة ومن ثم المضمضة به يومياً.