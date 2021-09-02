سفير السعودية في بوركينا فاسو يلتقي وزيرة المرأة ويناقشان التعاون بمجال العمل الإنساني

التقت وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة والعمل الإنساني هيلين ماري لورانس إلبودو مارشال، في مكتبها اليوم، بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينا فاسو فهد بن عبدالرحمن الدوسري.



وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال العمل الإنساني.