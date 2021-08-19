أمانة تبوك تغلق 15 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

بعد تنفيذ 13390 جولة رقابية على المنشآت التجارية

نفّذت أمانة منطقة تبوك خلال الأيام العشرة الماضية 13390 جولة رقابية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، نتج عنها إصدار 18 مخالفة وإغلاق 15 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.

وشددت الأمانة على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للعودة للحياة الطبيعية وتجاوز الجائحة.

وأكدت أنها مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية، ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية، وتطبيق جميع التدابير الوقائية، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين بشكلٍ يومي، من خلال فرقها الرقابية.

ودعت الأمانة الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على الرقم "940" أو عن طريق تطبيق بلدي.